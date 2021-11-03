У Закарпатській області під час епідрозслідування виявили чотири випадки інфікування поліовірусом (вірус, який викликає поліомієліт). Усі інфіковані – діти із однієї сім’ї, яка до того спілкувалася із родиною з Рівненської області, де у дівчинки виявили поліомієліт. Усі діти не були щеплені від поліомієліту.

Як у коментарі ZAXID.NET повідомила головна епідеміологиня Закарпаття Вікторія Тимчик, ці чотири випадки інфікування були виявлені у жовтні, вони ніяким чином не пов’язані із захворюванням у 12-річної дівчинки із Закарпаття.

«Чотири випадки інфікування поліовірусом ми виявили під час епідрозслідування, яке проводили спільно з нашими рівненськими колегами за участі колег із ВООЗ і ЮНІСЕФ. Ці діти були виявлені у ході дослідження фактів інфікування на Рівненщині, а допомогою медиків вони не зверталися. Усі інфіковані не були вакциновані», – сказала Вікторія Тимчик. За її словами, зараз діти перебувають вдома під наглядом медичних працівників.

Вікторія Тимчик наголосила, що випадки інфікування, котрі виявили у ході епідрозслідування через виявлення поліомієліту на Рівненщині, не пов’язані із захворюванням на поліомієліт 12-річної дівчинки на Закарпатті. «Це абсолютно різні населені пункти, різні діти і це різні типи поліовірусів», – уточнила Вікторія Тимчик.

Щодо виявлення поліомієліту у 12-річної дитини епідеміологиня зазначила, що про випадок паралічу у дівчинки медики отримали інформацію у вересні, під час дослідження на поліовірус отримали позитивний результат. «Це поліовірус 1 типу, який є вакцинним. Зараз дівчинка у задовільному стані, перебуває під наглядом медиків і потребує реабілітації. При проведенні розслідування цього випадку ми не виявили жодного випадку інфікування у контактних осіб. Зараз наша мета – підняти рівень вакцинації серед населення», – сказала Вікторія Тимчик.

Вона також підкреслила, що востаннє такі випадки позитивного вакцинного типу поліовірусу на Закарпатті реєстрували саме у 2015 році. Цьому передували дуже низькі показники охоплення вакцинацією серед дітей. Зараз у зоні високого ризику знаходяться діти до 1 року, батькам потрібно звернутися до сімейних лікарів і отримати щеплення. За словами медиків, вакцина проти поліомієліту у Закарпатській області є у достатній кількості.

Як зазначили ZAXID.NET у прес-службі Закарпатської ОДА, наразі на Закарпатті від поліомієліту щеплені тільки 49,7% дітей. Це – один з найгірших показників імунізації від поліомієліту серед усіх регіонів України.

Нагадаємо, 29 жовтня головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив про підтвердження випадків інфікування поліовірусом на території Закарпаття. Вірус виявили під час проведення епідеміологічного розслідування через випадок захворювання на поліомієліт у Рівненській області: діти, у яких виявлений вірус, до того перебували на Закарпатті. Ігор Кузін не уточнив жодних даних про дитину та про район, де відбувалися дослідження.

Пізніше у Закарпатській ОДА підтвердили випадки інфікування поліовірусом, однак ні про район, де виявили вірус, ні кількість інфікованих також не повідомляли.