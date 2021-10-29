Під час проведення епідеміологічного розслідування у Закарпатській області підтвердили наявність поліовірусу (вірус, який викликає поліомієліт). Про це заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін під час брифінгу у п’ятницю, 29 жовтня.

За озвученою інформацією, епідрозслідування на Закарпатті проводилося через випадок захворювання на поліомієліт у Рівненській області: діти, у яких виявлений вірус, до того перебували на Закарпатті. «Було проведено епідеміологічне розслідування цього випадку, визначено коло контактних осіб, взято на дослідження проби води і ґрунту. Окрема група працювала і у Закарпатській області. Там також підтвердили наявність поліовірусу», – сказав Ігор Кузін.

Він не уточнює жодних даних про дитину та про район, де відбувалися дослідження. За словами Ігоря Кузіна, зразки направлені на дослідження до рефереренс-лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров’я в Гельсінкі. «Від результатів буде залежати, яких заходів вживатиме держава», – уточнив Кузін.

Головна епідеміологиня Закарпаття Вікторія Тимчик наразі від коментарів утримується, вона уточнила ZAXID.NET, що наразі готується офіційна інформація про цей випадок.

Керівник Закарпатської обласної інфекційної лікарні зазначив ZAXID.NET, що про виявлення поліовірусу в області йому відомо, але деталей лікар не може назвати, оскільки медзаклад безпосередньо цією ситуацією наразі не займається. Також він не назвав район, в якому проводилися дослідження.

Нагадаємо, у родині дівчинки з Рівненської області, у якої у якої діагностували поліомієліт, виявили вірус ще у шести дітей. Вони є лише носіями і не мають симптомів хвороби. Батьки відмовилися вакцинувати усіх десятьох своїх дітей з релігійних міркувань.

Після того обласна комісія з ТЕБ та НС вирішила невідкладно, починаючи з 11 жовтня, вакцинувати від поліомієліту усіх дітей віком до 5 років у Рівненському районі, а протягом 90 днів — усіх дітей цього віку в області.

Під час проведення епідрозслідування випадків поліомієліту на Рівненщині було встановлено, що діти, у яких виявили вірус, до того перебували на Закарпатті, тому перевірку провели і там.