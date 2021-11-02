У 12-річної школярки із Закарпаття діагностували поліомієліт. Наразі дівчинка перебуває у лікарні, у дитини паралізувало ногу. За даними медиків, дівчинка була невакцинована. Цей випадок не пов'язаний із нещодавнім епідрозслідуванням щодо виявлення поліовірусу на Закарпатті.

Про підтверджений випадок поліомієліту у коментарі «21 каналу» повідомила Віра Соловйова, завідувачка інфекційного відділення Закарпатської обласної дитячої лікарні. Вона уточнила, що йдеться про у 12-річну дівчинку, у якої розвинувся параліч. У дитини підтверджено поліомієліт, наразі вона перебуває у неврологічному відділені обласної дитячої лікарні. Окрім 12-річної школярки, у сім’ї є ще двоє дітей, усі – невакциновані.

«Почалося все із кишкових розладів, при чому кишкові розлади були у всіх дітей у сім’ї. Пізніше у дитини розвинулися паралічі, загальна слабкість, діагностовано гострий в’ялий параліч. Було взято проби, через три тижні ми отримали позитивний результат на поліовірус у двох пробах. Попередньо маємо результат, що це поліовірус із вакцинних штамів», – зазначила Віра Соловйова.

Головна епідеміологиня Закарпаття Вікторія Тимчик підтвердила ZAXID.NET інформацію про випадок поліомієліту і зазначила, що захворювання 12-річної дівчинки не пов'язане із нещодавнім виявленням чотирьох випадків поліовірусу під час епідрозслідування на Закарпатті. Офіційні дані щодо розслідування, за словами Вікторії Тимчик, наразі готуються до оприлюднення. Медики не розголошують район, де проводилися дослідження, а також дані про сім'ї з метою забезпечення безпеки.

У прес-службі Закарпатської ОДА ZAXID.NET уточнили, що наразі на Закарпатті від поліомієліту щеплені тільки 49,7% дітей. Це – один з найгірших показників імунізації від поліомієліту серед усіх регіонів України.

Нагадаємо, 29 жовтня головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив про підтвердження випадків інфікування поліовірусом на території Закарпаття. Вірус виявили під час проведення епідеміологічного розслідування через випадок захворювання на поліомієліт у Рівненській області: діти, у яких виявлений вірус, до того перебували на Закарпатті. Ігор Кузін не уточнив жодних даних про дитину та про район, де відбувалися дослідження.

Пізніше у Закарпатській ОДА підтвердили випадки інфікування поліовірусом, однак ні про район, де виявили вірус, ні кількість інфікованих також не повідомляли.