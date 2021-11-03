Дівчинка разом з подружкою йшли краєм дороги додому зі школи, коли її зачепила машина, що проїжджала поруч

У селі Острів поблизу Тернополя водій автомобіля збив 11-річну дівчинку і втік з місця події. Дівчинка отримала важкі травми і зараз перебуває в Тернопільській обласній дитячій лікарні. Правоохоронці розшукують порушника.

ДТП сталася, коли 11-річна дівчина поверталася зі школи разом з подругою. Школярки йшли узбіччям, коли на одну з них раптово наїхав ВАЗ-21103. Інцидент потрапив на запис відеореєстратора авто, що їхало позаду. Судячи з відео, винуватець ДТП не зупинився і втік з місця аварії.

На місце події очевидці викликали поліцію та медиків швидкої допомоги. В Центрі екстреної медичної допомоги Тернопільщини повідомили, що дитина отримала важкі травми. Від удару в дівчинки утворилася рвана рана правої сторони обличчя.

«2 листопада о 14.38 бригада швидкої виїжджала у с. Острів, на місце ДТП. 11-річну дівчинку, яка поверталася зі школи додому, на узбіччі дороги збило авто. Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забоєм правої нижньої кінцівки, а найгірше – зі скальпованою раною правої половини обличчя, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в обласну дитячу лікарню», – повідомив генеральний директор Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус.

Правоохоронці знайшли водія та автомобіль. Винуватцем аварії виявився житель сусіднього села Буцнів. У скоєному він зізнався. Поліція порушила факт ДТП внесла в ЄРДР за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили тяжке тілесне ушкодження).