Чоловік отримав важкі травми, його життя зараз рятують в реанімації

Внаслідок ДТП на трасі біля села Озерна у Тернопільській області загинула пасажирка Audi A3. Аварія сталася у вівторок, 26 жовтня, коли водій Audi не впорався з керуванням і злетів у кювет, де зіткнувся із деревами. Корпус авто був таким ушкодженим, що водія із пасажиркою довелося діставати за допомогою спеціального обладнання.

Про смертельну ДТП у селі Озерна вранці 26 жовтня повідомила прес-служба патрульної поліції Тернопільщини. «На автодорозі М09 (Тернопіль – Львів – Рава-Руська) неподалік села Озерна частково ускладнений дорожній рух у зв’язку з автопригодою з потерпілими за участі автомобіля Audi. На місці події працюють рятувальники та патрульні», – повідомили правоохоронці.

Від удару на швидкості автомобіль практично затисло між деревами. Аби дістати загиблу жінку та водія на місце викликали рятувальників. Працівники ДСНС за допомогою спеціальної апаратури звільнили чоловіка, який перебував без свідомості й передали його медикам швидкої допомоги.

Постраждалого доправили до лікарні з важкими травмами. Як повідомила ZAXID.NET прес-секретарка патрульної поліції Тернопільщини Катерина Басалига, попередньо встановили, що водій автомобіля Audi А3 не дотримався безпечної швидкості руху і врізався в дерева.

Точну причину ДТП встановлюватиме слідство. Наразі вирішується питання про внесення факту ДТП в ЄРДР згідно із ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).