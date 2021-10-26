Слідство має встановити, хто порушив правила дорожнього руху

У Рівному під колеса легковика потрапив візок з однорічною дитиною. Інцидент стався по обіді у понеділок, 25 жовтня, на вулиці Вербовій. Внаслідок ДТП у немовляти діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

Як повідомила поліція Рівненської області, автопригода сталася близько 16:00 у Рівному на вулиці Вербовій. 23-річний рівнянин, перебуваючи на кермом автомобіля Opel Omega, повертав з головної дороги на другорядну і наїхав на дитячий візок, з яким 24-річна мама перетинала проїзну частину. Візок перекинувся та, на щастя, хлопчик був пристебнутий і не випав.

У потерпілого, якому трохи більше одного року, попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Його помістили в реанімаційне відділення та призначили додаткове обстеження. Мама дитини запевнила медиків, що не постраждала, й від огляду відмовилася. Водій був тверезий. Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Подібна аварія сталася 19 жовтня у Дубні на вул. Грушевського. 65-річний водій автомобіля Opel Meriva наїхав на візок з немовлям, з яким мама переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Коляска перекинулася, але 10-місячна дитина була пристебнута і не випала. У хлопичка діагностували закриту травму голови і госпіталізували для додаткового обстеження. 24-річна мама у ДТП не постраждала. Водій також був тверезий.