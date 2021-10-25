Мотоцикліст не втікав і не ховався, а надавав допомогу травмованій дитині

У неділю, 24 жовтня, 18-річний мотоцикліст серед дня на вулиці села Кідри Рівненської області наїхав на 5-річного хлопчика, який перебував на проїзній частині. Водій разом з батьком дитини відвезли хлопчика до лікарні. Поліція з’ясовує, чому хлопець перебував на дорозі.

Малолітня дитина опинилася під колесами мотоцикла у Кідрах Вараського району на Рівненщині. На 5-річного хлопчика у неділю о 15:00 наїхав мотоциклом його 18-річний односелець. Про подію поліція Рівненщини повідомила у понеділок, 25 жовтня.

Як встановили поліцейські, дитина у момент наїзду перебувала на проїзній частині дороги. Після ДТП мотоцикліст разом з батьком травмованого хлопчика автомобілем повезли його до лікарні. Медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, забої, гематоми. Дитина перебуває у лікарні. За фактом скоєння ДТП з потерпілим відкрито кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють, за яких обставин дитина опинилася на дорозі у момент наїзду. Мотоцикліст, відповідно до огляду на стан сп’яніння, був тверезий.