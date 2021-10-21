П'ять років мотоциклом з розшуку користувалися, аж поки на ньому не вчинили ДТП

Під час оформлення ДТП львівські патрульні виявили, що один з її учасників скоїв аварію на мотоциклі, що п’ять років був у базі міжнародного розшуку. Водій мотоцикла після аварії втік, його досі шукають.

Як повідомили у патрульній поліції, 20 жовтня на вулиці Личаківській мотоцикл Kawasaki в’їхав в зад автомобіля Honda CR-V, який зупинився на червоний сигнал світлофора.

Водій автівки викликав поліцію, за той час мотоцикліст втік, залишивши свій транспортний засіб на місці ДТП.

Як з’ясували патрульні, цей мотоцикл є в базі розшуку Інтерполу з 2016 року. Країна розшуку – Італія. Інспектори викликали слідчо-оперативну групу. Мотоцикл евакуювали на арештмайданчик.

Водія мотоцикла досі розшукують.