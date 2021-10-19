Наркотичні речовини були посафовані в пакетики та закладки

Львівські поліцейські затримали в Яворові групу наркозбувачів з Волині. В автомобілі вони перевозили амфетамін, метадон і солі вартістю близько 300 тисяч гривень.

Затримання відбулося у вівторок, 19 жовтня, близько першої години ночі. Група реагування Яворівського відділу поліції зупинила на вулиці Івана Хрестителя автомобіль Mercedes через порушення вимог правил дорожнього руху. Поліцейські почали оформляти адміністративні матеріали. В цей момент вони помітили в салоні автомобіля сумку із зіп-пакетами з речовиною жовтого кольору, схожою на наркотичну. На місце викликали слідчих.

«Правоохоронці виявили в автомобілі речовини, схожі на наркотичні засоби амфетамін, метадон та «солі» – частина з них не розфасовані, а також близько 400 «закладок» у зіп-пакетах. Зловмисники розповсюджували наркотичні засоби шляхом «закладок» по інтернету на території Львівської та Волинської областей. За цінами «чорного ринку» вартість вилучених наркотичних засобів становить близько 300 тисяч гривень», – повідомили у поліції Львівщини.

39-річний водій та пасажири віком 27, 30 і 35 років – мешканці Волинської області. Їх затримали та мають обрати запобіжний захід. Розслідування проводять за ч. 2 ст. 307 ККУ.