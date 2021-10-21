Медикам вдалося стабілізувати стан травмованих

Аварія за участю мотоцикла та легкового автомобіля трапилася в середу, 20 жовтня, в 20:30 на центральній вулиці міста – проспекті Степана Бандери. Як повідомили у патрульній поліції, внаслідок ДТП 27-річний мотоцикліст та 18-річна пасажирка мотоцикла отримали тілесні ушкодження, їх шпиталізували до медичного закладу.

«Між Chevrolet Aveo та мотоциклом Kawasaki сталося зіткнення. Постраждали водій та пасажирка мотоцикла – 27-річний хлопець та 18-річна дівчина. Їх доправили до лікарні. Патрульні здійснювали охорону місця події та забезпечували безпеку дорожнього руху», – повідомили ZAXID.NET в патрульній поліції Тернопільщини.

У лікарні, куди поступили постраждалі, ZAXID.NET повідомили, що люди знаходять зараз в стабільному стані.

«До нас привезли хлопця та дівчину, які постраждали в ДТП. Вони отримали травми середньої важкості. Зараз їх стан оцінюють лікарі як стабільний. Вони вже переведенні з реанімації в травматологічне відділення», – розповів головний лікар Тернопільської лікарні швидкої допомоги №1 Ярослав Чайківський.

Наразі поліцейські встановлюють причини аварії та розслідують цей випадок.