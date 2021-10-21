Унаслідок ДТП водій мікроавтобуса отримав тілесні ушкодження та був доставлений у лікарню

Вранці у четвер, 21 жовтня, на трасі біля Щирця трапилась аварія за участі мікроавтобуса та трактора. Як повідомили у Нацполіції Львівщини, у ДТП постраждав 29-річний водій мікроавтобуса.



Аварія трапилась приблизно о 07:00 на трасі Львів – Пустомити – Меденичі біля селища Щирець. Як повідомляє поліція, 29-річний мешканець Львівського району керував мікроавтобусом Citroën Jumper та зіткнувся з трактором МТЗ-80 під керуванням 51-річного місцевого мешканця.

Фото поліції

Унаслідок ДТП водій мікроавтобуса отримав тілесні ушкодження та був доставлений у лікарню. Правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання правової кваліфікації.