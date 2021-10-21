ДТП спричинив водій Renault Laguna, виїхавши на зустрічну смугу

Городоцький районний суд Львівщини визнав 36-річного львів’янина винним у вчиненні лобової ДТП на трасі під Львовом. Унаслідок зіткнення постраждав 9-річний хлопчик. Суд звільнив винуватця аварії від обмеження волі, призначивши рік умовного терміну.

Як вказано у вироку суду за 8 жовтня, аварія трапилась 19 січня на трасі Львів – Шегині у селі Бартатів. 36-річний львів’янин за кермом Renault Laguna не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення із автомобілем Кia Niro, яким керувала 36-річна мешканка Львова.

Одразу після ДТП поліція повідомляла, що водійка Кia Niro та її 9-річний син отримали травми унаслідок лобової ДТП та були доставлені у лікарню. У вироку ж суду вказано, що постраждав пасажир авто – 9-річний хлопчик, який отримав закритий перелом правої променевої кістки.

У суді водій Renault Laguna визнав свою провину та розповів, що авто занесло на зустрічну смугу через ожеледицю.

Дослідивши матеріали справи, суддя Ангеліна Малахова-Онуфер визнала водія Renault Laguna винним у вчиненні ДТП та призначила покарання у вигляді двох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом року. Однак його звільнили від відбування основного покарання, замінивши його річним іспитовим терміном