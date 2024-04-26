Гелікоптер використовували для підтримки операцій російської армії

В ніч на п’ятницю, 26 квітня, українські розвідники знищили російський багатоцільовий вертоліт Ка-32 на аеродромі «Остафьєво» у Москві. Про це повідомили у Telegram-каналі Головного управління розвідки.

Аеродром «Остафьєво», на якому був розташований гелікоптер, належить міноборони Росії та експлуатується спільно з підприємством «Газпромавіа», що входить до структури ВАТ «Газпром».

«Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась державою-агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема – для підтримки операцій російської окупаційної армії», – наголосили у ГУР.

Багатоцільовий вертоліт Ка-32

Як зазначає «Дзеркало тижня», такі гелікоптери використовують для пошуково-рятувальних робіт, транспортних перевезень, розвантаження суден та обслуговування бурових платформ, кранових робіт тощо.

Зазначимо, що аеродром «Остафьєво» розташований приблизно за понад 600 км від російсько-українського кордону.

Нагадаємо, зранку 19 квітня у Сили оборони знищили російський бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3, який повертався на авіабазу після ударів по Україні. Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився.