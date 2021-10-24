Тіло 57-річного чоловіка на дорозі помітили мешканці селища й звернулись в поліцію

У селищі Берегомет Чернівецькій області в суботу, 23 жовтня, на дорозі знайшли тіло мертвого 57-річного чоловіка. Він загинув від наїзду автомобіля Volkswagen Jetta, яким керував 28-річний місцевий житель. В поліції повідомили, що водій злякався й втік з місця аварії, проте буковинця відшукали та затримали.

«До поліції повідомили про те, що на одній із вулиць у селищі Берегомет на дорозі лежить мертвий чоловік, який загинув унаслідок наїзду автомобіля. Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 57-річний мешканець селища Берегомет. Вже невдовзі поліцейські розшукали покинутий автомобіль Volkswagen Jetta з пошкодженнями, характерними для ДТП», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції за 24 жовтня.

Правоохоронці затримали 28-річного водія та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення ПДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Санкція статті передбачає ув'язнення від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами або без такого. Наразі триває досудове розслідування.