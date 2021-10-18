В аварії загинув 34-річний рятувальник Віталій Федорюк

У Чернівецькій області неподалік села Іванківці ввечері 16 жовтня внаслідок ДТП загинули дві людини, серед яких рятувальник. За повідомленням поліції, водій Mazda, не впоравшись з керуванням, в’їхав на припаркований на узбіччі КамАЗ.

«Правоохоронці встановили, що 48-річний житель села Іванківці не впорався з керуванням автомобілем Mazda та допустив зіткнення з припаркованою частково на узбіччі вантажівкою КамАЗ. В результаті ДТП водій легковика та його 38-річний [ДСНС вказує, що загиблому було 34 роки] односелець від отриманих травм загинули на місці аварії», – йдеться у повідомленні поліції за 17 жовтня.

Працівники поліції почали кримінальне провадження за ст. 286 (порушення ПДР, що спричинило смерть двох і більше осіб) ККУ. На місці аварії працювали слідчі та криміналісти.

Як повідомили в управлінні ДСНС у Чернівецькій області, в цій ДТП загинув старшина служби цивільного захисту, командир відділення 3 державної пожежно-рятувальної частини 1 державного пожежно-рятувального загону ДСНС Віталій Федорюк.

34-річний Віталій Федорюк сидів на пердньому пасажирському кріслі

«15 років Віталій Вікторович віддано служив обраній справі, без страху боровся з вогнем, рятуючи людські життя та майно, завжди приходив на допомогу тому, хто її потребував. Колектив Головного управління ДСНС втратив кваліфікованого працівника, хорошого колегу, надійного товариша», – повідомили в прес-службі ДСНС.