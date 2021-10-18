Унаслідок падіння з мопеда на Львівщині загинув 34-річний пасажир. Дорожньо-транспортна пригода сталася у ніч із суботи на неділю, 17 жовтня, близько 01:25 у с. Щуровичі Червоноградського району.

«Внаслідок падіння з мопеда Delta, яким керував мешканець с. Щуровичі 1980 року народження, пасажир мопеда, мешканець с. Грималівка (Бродівська ТГ) Золочівського району 1987 року народження, від отриманих травм помер на місці ДТП», – повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

У поліції повідомили, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння.

«Як попередньо встановили правоохоронці, 34-річний мешканець одного з сіл району отримав смертельні травми, впавши з мопеда Delta, яким керував 41-річний місцевий мешканець. Також попередньо встановлено, що водій мопеда керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння», – повідомили у поліції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Водієві загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі. Поліція проводить досудове розслідування та встановлює обставини події.

До слова, за інформацією поліції, за минулу добу на автодорогах Львова та області сталася 21 дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок ДТП четверо осіб загинули, ще двоє отримали травми.