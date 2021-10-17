Внаслідок ДТП загинули водій та пасажир автомобіля Lada Priora

Вранці неділі, 17 жовтня, на трасі Львів-Тернопіль, у селі Ясенівці сталася смертельна аварія, внаслідок якої загинули двоє людей. Про ДТП повідомила прес-служба ДСНС, поліція ще не прокоментувала цей випадок.

За інформацією рятувальників, аварія сталася близько 07:45. Водій автомобіля Lada Priora не впорався з керуванням та зіткнувся з вантажівкою DAF. Внаслідок ДТП загинули водій та пасажир автомобіля Lada Priora, їхні тіла рятувальникам довелося вирізати з авто.

Поліція встановлює особи загиблих осіб.

P.S. У понеділок зранку, 18 жовтня, у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА повідомили, що внаслідок ДТП загинули водій ВАЗу – мешканець Золочева 1987 року народження, а також його пасажир – чоловік 1983 року народження.

За кермом вантажівки також був мешканець Золочева 1988 року народження.