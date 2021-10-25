Чоловік (поліція не називає його імені) загинув на місці, а 22-річну студентку ТНПУ Ірину Боднар забрали в лікарню, де вона померла

На трасі у селі Шибалин поблизу Бережан 24 жовтня трапилася смертельна аварія. Вночі близько 01:24 водій автомобіля Mitsubishi на великій швидкості вилетів на узбіччя, де зіткнувся із освітлювальним ліхтарем. Внаслідок зіткнення 30-річний пасажир загинув, а водія і ще двох пасажирів госпіталізували. Однак медикам так і не вдалося врятувати 22-річну студентку Тернопільського національного педагогічного університету.

Від удару в аварії автомобіль кілька разів перевернувся і злетів у кювет. За повідомленням поліції, в аварії загинув 30-річний пасажир. Водія та ще одного пасажира бригада швидкої допомоги самостійно витягнула з автомобіля і доправила до лікарні, а от 22-річну дівчину, студенту ТНПУ Ірину Боднар та вже мертвого 30-річного чоловіка рятувальникам довелося вирізати з автомобіля.

«Бережанські рятувальники залучались до ліквідації наслідків ДТП на автодорозі М30 в селі Шибалин Бережанської МТГ Тернопільського району. До прибуття рятувальників одного з пасажирів і водія госпіталізувала швидка. Співробітники ДСНС вжили заходів для недопущення загорання автомобіля. За допомогою гідравлічного інструменту та аварійно-рятувального обладнання вивільнили загиблого та постраждалу, яку передали медикам», – повідомляє ДСНС Тернопільщини.

Медики боролися за життя дівчини, але врятувати її не вдалося. Ще одна жінка отримала ампутацію вуха. Найменше травм отримав водій авто.

«Тридцятирічний чоловік загинув на місці автопригоди, 22-річна дівчина від отриманих травм померла в лікарні. Ще одну пасажирку госпіталізували до медзакладу з травматичною ампутацією вуха. Найменше постраждав у ДТП водій», – повідомляють в поліції Тернопільщини.

Як повідомили ZAXID.NET у поліції Тернопільщини, кермувальник авто в смертельній аварії отримав лише кілька подряпин. Під час скоєння ДТП він перебував в стані алкогольного сп'яніння. Водія після огляду в лікарні відправили в ізолятор тимчасового утримування згідно ст. 208 КУпАП.