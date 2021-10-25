В результаті зіткнення за вантажівкою легковик був повністю деформований

На Волині неподалік Ковеля зіткнулись Daewoo Lanos та вантажівка КамАЗ. Внаслідок зіткнення 26-річний водій легковика загинув. За попередньою інформацією, саме він виїхав на смугу зустрічного руху, де й зіткнувся з вантажівкою. Поліція з'ясовує, чи були водії п'яні в момент аварії.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась у суботу, 23 жовтня, близько 19:00. Між селами Уховецьк та Козлиничі Ковельського району зіткнулись автомобілі Daewoo Lanos та КамАЗ. За попередньою інформацією, 26-річний водій легковика виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого сталось зіткнення.

Від удару автомобіль Daewoo Lanos загинув. Його особу встановили, відомо, що він проживав у селі Байківці Ковельського району. У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції уточнили, що тіло загиблого водія доправили на судово-медичну експертизу, аби встановити, чи був він п'яним у момент ДТП.

За інформацією поліції, 52-річний водій вантажівки травм не отримав

Також пробу на стан сп'яніння взяли в водія вантажівки. Відомо, що 52-річний чоловік травм у аварії не отримав.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть).