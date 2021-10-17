Удар був такої сили, що 42-річний водій Mercedes вилетів із автомобіля і загинув на місці

У Володимирі-Волинському водій Mercedes на смерть збив 28-річну жінку. Внаслідок удару 42-річний чоловік вилетів із машини та загинув на місці. Постраждалу жінку намагались врятувати медики, втім, вона померла у лікарні. У автомобілі також був 13-річний пасажир, відомо, що він отримав тілесні ушкодження. Поліція з'ясовує деталі цього ДТП.

Про смертельну ДТП повідомили у Володимир-Волинському районному відділі поліції. Аварія сталась у суботу, 16 жовтня, близько 16:00 на вулиці Зимнівській у Володимирі-Волинському. За інформацією поліції, 42-річний водій Mercedes-Benz E 280 не впорався з керуванням та наїхав на пішохідку. Удар був такої сили, що водій вилетів із автомобіля та загинув на місці.

Видання «ВолиньPost» опублікувало відео з місці ДТП. Запис рекоментується до перегляду лише повнолітнім особам.

Постраждалу жінку доправили до лікарні у важкому стані, втім, за декілька годин стало відомо, що врятувати її не вдалося. У поліції встановили, що загиблій було 28 років. Відомо, що у машині також перебував 13-річний пасажир, який отримав лише тілесні ушкодження.

Як повідомило місцеве видання БУГ, у жінки залишилось троє дітей: двоє синів, яким по 7 та 10 років, та донька, якій не виповнилось ще й року. Згодом журналісти видання повідомили, що у загиблого 42-річного водія також залишились троє дітей: 20-річна донька та двоє синів, яким по 6 та 13 років. Старший син якраз був у салоні автомобіля в момент аварії.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що призвело до смерті кількох осіб).