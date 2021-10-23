Санкція статті передбачає ув'язнення від трьох до восьми років

Вночі 23 жовтня у селі Сокиричі біля Ківерців водій Opel Astra на смерть збив 40-річного пішохода. Поліцейським водій пояснив, що чоловік несподівано вибіг на проїжджу частину, тому зіткнення уникнути не вдалось. Від отриманих травм пішохід помер.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, аварія сталась вночі у суботу, 23 жовтня, на дорозі біля села Сокиричі Ківерцівського району. 25-річний житель Луцького району, який був за кермом Opel Astra, наїхав на пішохода. Як пояснив поліцейським водій, пішохід несподівано вибіг на проїжджу частину.

Внаслідок зіткнення пішохід помер. Поліція встановила його особу, відомо, що чоловікові було 40 років, а проживав він у Ківерцівському районі.

Слідчі вилучили автомобіль на штрафмайданчик. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що призвело до смерті потерпілого). Санкція статті передбачає ув'язнення від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами або без такого.