Поліція зареєструвала справу в ЄРДР

В пологовому відділені Кременецької райлікарні одразу після родів померло немовля. Родичі дитини стверджують, що в смерті винні лікарі. На їхню думку, вони не надали усієї необхідної допомоги. Батьки звернулися в поліцію. Правоохоронці вже отримали усі документи та виписки з лікарні, а тіло дитини віддали на експертизу.

Батько дитини Роман Буц розповів ZAXID.NET, що його дружина дитину народила в неділю, 14 листопада близько 19:00. Жінка після родів написала, що донечка лише раз закричала і її забрали проводити реанімацію.

«Я в неділю завіз дружину в пологове відділення до Кременця. Мене в родзал не пустили, бо зараз там не дозволено перебувати через ситуацію з коронавірусом. Приблизно о 19:00 вона народила. А пізніше написала, що наша донечка один раз скрикнула і не хоче дихати. А потім десь через 20 хвилин дружина мені подзвонила і сказала, що дитини вже нема більше», – розповідає Роман Буц.

Чоловік додає, що вагітність у них з дружиною Ілоною була запланована. Весь час жінка контролювала свої показники, вчасно приходила на огляди, здавала усі необхідні аналізи. На УЗД лікарі нічого підозрілого не помічали. Рідна тітка породіллі розповіла, що роди в Ілони пройшли без будь-яких труднощів. Немовля народилося з вагою 3 кг 750 грам і зростом 57 см.

«Роди у неї пройшли прекрасно, розривів в неї не має. Дитина легко вийшла. Я питалася її, що сталося – то вона сказала, що донечка заричала раз і після того затихла і все. їй і нам лікарі сказали, що легені не розкрилися. Я так думаю, що якби легені не відкрилися, то дитина не кричала б. Ми в це не віримо», – додала тітка породіллі Зоряна Кубанова.

Родину збентежило ще те, що лікарі толком не могли пояснити, що ж трапилося з дитиною. І все час розповідали зовсім інші діагнози.

«Перший раз лікарі нам сказали, що не розкрилися легені в моєї донечки. Через кілька годин, другий раз говорили, що то була якась інфекція, яку дитина взяла за кілька місяців до народження, коли моя жінка перенесла пневмонію. А наступного дня почали стверджувати, що то все-таки якась важка патологія. Хоча на УЗД ніяких патологій не було. І по аналізах все також було добре. Один словом, почали відмазуватися», – розповідає батько мертвої дитини Роман Буц.

Того ж дня до поліції подзвонив рідний брат Романа і зареєстрував заяву. Правоохоронці вже в понеділок були в Кременецькій лікарі і забрали усю документацію і виписки з пологів Ілони Буц. А у вівторок, 16 листопада, тіло дитини привезли до моргу, де судово-медичні експерти проводили повторний розтин немовляти. Разом з родичами до моргу приїхали і медики, яких винуватять в смерті дитини.

«Є та акушер, яка приймала роди в нашої Ілони і дитячий лікар, які ніби реанімували дитину. Вони прийшли сюди в бюро судово-медичної експертизи і рвалися, щоб бути присутніми під час розтину дитини. Але їх не пустили. Ми теж хотіли, щоб від нашої родини хтось був. Але нам також сказали, що треба дозвіл від слідчого з Кременця, а ми такого не мали», – розповідає сестра Романа Наталя Стецюк.

Після розтину у поліції підтвердили, що смерть дівчинки настала через важку асфіксію, яка була раніше вказана у заключені смерті дитини.

«За попередніми даними, дівчинка родилася на 41 тижні вагітності вагою 3750 грам. Лікарі стверджують, що у немовляти не розкрилися легені. Вони понад годину намагалися реанімувати новонароджену, але не змогли. Причина смерті - тяжка асфіксія при народженні. Це підтвердив і розтин, який проводив місцевий експерт. Аби виключити підробку свідоцтва, судово-медичну експертизу робили й в іншій установі в Тернополі вже у ході кримінального провадження. Висновки були аналогічні», – повідомляють в поліції Тернопільщини. Цей факт працівники поліції зареєстрували в ЄРДР згідно із ч. 2 ст. 140 ККУ (неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки).

Родичі дитини розповідають, що добиватимуться справедливості, адже досі не можуть зрозуміти від чого саме могло померти немовля. Найважче зараз матері дитини Ілоні. За словами її тітки, вона є круглою сиротою, на опікунстві має ще двох менших братів. Зараз породілля вже знаходиться вдома, але до тями прийти не може – нікого не чує і постійно плаче.