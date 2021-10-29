Медик при пологах не правильно виставив діагноз народжуючій жінці

Прокуратура повідомила про підозру у неналежному виконанні обов'язків лікарю-акушеру одного з пологових відділень Тернополя. За версією правоохоронців, неправильні дії медика під час пологів спричинили смерть новонародженого хлопчика. Сам випадок у пологовому стався ще у квітні 2018-го і лише зараз прокуратура офіційно висунула підозру акушеру.

Новонароджений хлопчик помер за кілька днів після народження у квітні 2018 року. Батьки хлопчика звинуватили у смерті дитини медиків, заявляючи, що ті не надали належної допомоги під час пологів.

«Для з’ясування усіх обставин смерті немовляти слідчими та прокурорами допитано медичних працівників, вилучено та вивчено меддокументацію, отримано висновки ряду експертиз й достовірно встановлено, що лікар-акушер, приймаючи пологи у жительки області, недооцінив усі ризики вагітності й пологів, запізно ухвалив рішення про оперативне втручання», – йдеться у повідомленні прокуратури Тернопільщини.

Наразі правоохоронці ще продовжують слідство у цій справі, обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво.

Якщо вина медика підтвердиться, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.