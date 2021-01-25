У Рівному під час домашніх пологів померла породілля. Жінці було 34 роки. Пологи відбувались удома у супроводі так званої «духовної акушерки». Це була її друга вагітність.

Як розповіла головна лікарка рівненського пологового будинку Світлана Муравська, причиною смерті стала гостра масивна акушерська крововтрата.

«Попри усі реанімаційні заходи, врятувати жінку не вдалося. О 18:20 породіллю у стані агонії довезли у наш заклад. 50 хвилин наші медики надавали їй допомогу. О 19:10 констатували смерть», – процитував слова лікарки у понеділок, 25 січня, місцевий новинний сайт «ЧаРівне».

У публікації немає інформації про те, коли це сталося, але, як випливає з інформації, опублікованої в соцмережах, жінка померла увечері 23 січня.

За словами медиків, новонароджений хлопчик живий і з ним усе добре. Його вага 4 кг 570 грамів. Наразі він знаходиться під наглядом лікарів у міському пологовому.