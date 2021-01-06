Новонароджені перебуватимуть на контролі у пологовому будинку ще як мінімум місяць

В Ужгороді 20-річна жінка народила одразу чотирьох дітей – трьох хлопчиків та дівчинку. Про це у Facebook повідомив мер Ужгорода Богдан Андріїв.

За його словами, 5 січня 20-річна жителька села Калини Тячівського району під час свої перших пологів народила трьох хлопчиків та дівчинку в Ужгородському міському пологовому будинку.

Акушер-гінеколог пологового будинку Руслан Федько розповів «Суспільному», що пологи були передчасними – на 30-му тижні вагітності. Породіллі зробили кесарів розтин, операція тривала близько 40 хвилин. Перед цим жінка лежала на збереженні в пологовому будинку понад півтора місяця.

Жінка народила по двоє двійнят. Вага перошої дитини – 1 кілограм 260 грам, двоє – по 1 кілограм 300 грам і одна дитина – 1 кілограм 460 грам.

Жінка завагітніла в природньому циклі, але лікарка, яка займалася нею до вагітності, визначила настання овуляції за допомогою певних препаратів, через що на запліднення пішли одразу чотири яйцеклітини. За словами лікаря, такий випадок зустрічається раз на понад 500 тис. пологів.

«Один раз на 80³ випадків зустрічається чотириплодова вагітність. Це один раз на 512 тис. пологів. Я спілкувався зі своїми колишніми викладачами, яким уже близько 90 років і які почали свій шлях у професії з 50-х років минулого століття. Вони кажуть, що таких випадків на Закарпатті не було», – зазначив лікар.

Зараз усі четверо дітей перебувають на штучній вентиляції легень. На даний момент вони не кисневозалежні, однак важкість стану залишається через їх незрілість.

Породілля перебуває у післяпологовій палаті, її життю нічого не загрожує. Разом із дітьми вона буде в пологовому будинку ще мінімум місяць.