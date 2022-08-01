Лікаря-реаніматолога Рівненської обласної лікарні підозрюють у халатності, що призвела до смерті 39-річної пацієнтки. На думку правоохоронців, медик відправив до жінки, яка перенесла операцію, лікаря-інтерна без належної кваліфікації. Таким чином, пацієнтці невчасно почали надавати необхідну медичну допомогу, через що вона згодом померла. У разі доведення вини йому загрожує максимум до двох років ув'язнення.

Про вручення підозри стало відомо у понеділок, 1 серпня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. За даними слідства, у липні 2020 року до обласної лікарні звернулась 39-річна Наталія Лукащик із показами до оперативного втручання на щитоподібній залозі.

Операція пройшла без ускладнень, втім вже надвечір того ж дня стан жінки значно погіршився. Медичний персонал викликав чергового лікаря-реаніматолога, втім, той замість себе відправив до хворої лікаря-інтерна без належної кваліфікації.

«Таким чином медики втратили час на надання необхідної медичної допомоги і пацієнтка за кілька днів померла від набряку головного мозку, викликаного станом клінічної смерті», – зазначає прокуратура.

Чоловік загиблої, Сергій Лукащик, заявляв журналістам, що звинувачує у смерті дружини реанімацію. Відомо, що у подружжя залишилось двоє дітей.

Слідчі вручили 55-річному лікарю-анестезіологу підозру у порушення ч.1 ст. 140 ККУ (неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків, що спричинило важкі наслідки). Максимально йому загрожує до двох років ув'язнення.