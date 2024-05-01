Микола Рибак очолює Карпатський біосферний заповідник з 2015 року

Директора Карпатського біосферного заповідника Миколу Рибака підозрюють у зловживанні службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, що призвело до несплати 6,2 млн грн земельного податку. Окрім нього, про підозру повідомили і головному бухгалтеру заповідника. Посадовцям загрожує до 6 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 1 травня, Микола Рибак разом з головним бухгалтером підписали і подали недостовірні податкові декларації з плати за землю.

«У деклараціях умисно не було застосовано необхідні коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель. Це дало змогу установі протиправно занизити кінцеву суму податку, не сплативши кошти до місцевого бюджету. Неправомірні дії підозрюваних призвели до несплати 6,2 млн грн земельного податку», – інформують у прокуратурі.

Керівнику і бухгалтеру заповідника оберуть запобіжні заходи. За зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки їм загрожує від 3 до 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Прокуратура не розголошує прізвища директора. Однак на сайті заповідника вказано, що директором є саме Микола Рибак. Додамо, що Микола Рибак очолює Карпатський біосферний заповідник з 2015 року. У 2016 році його затримували на хабарі у 1,5 тис. доларів за передачу в оренду приміщення, яке використовує заповідник.