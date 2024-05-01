Це третій випадок посмертного донорства в Івано-Франківській ЦМКЛ

У центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська родичі двох пацієнтів, в яких констатували смерть головного мозку, дали згоду на трансплантацію органів.

Як розповіли в Івано-Франківській ЦМКЛ 1 травня, випадки, коли у пацієнта констатують смерть головного мозку, але органи продовжують функціонувати, бувають не часто.

«Смерть головного мозку рівносильна біологічній смерті та діагностується консиліумом лікарів. Це певний регламент і процес, який юридично документується. Після цього розпочинається робота трансплант-координатора та повідомлення і роз’яснення для родичів про посмертне донорство», – говорить лікар-трансплантолог, завідувач Міського центру нефрології, діалізу та трансплантації Богдан Вівчаренко.

В лікарні зазначають, що з рідними померлих, які дали згоду на трансплантацію органів, окрім юристів, працювали психологи, а також медичний капелан. Життєдіяльність органів померлого підтримує команда лікарів невідкладної медичної допомоги.

«Здійснюється кондиціонування тіла, яке забезпечує функціонування органів до моменту їхнього забору. Це дуже масивна робота, оскільки завжди є загроза, що в якийсь момент може статись зупинка серця і органи перестануть функціонувати. Тому цілодобово проводиться моніторинг, забори аналізів, пошуки реципієнтів», – каже завідувачка відділення НЕМД Іванна Дидик.

На знак подяки донорам медики вишикувались у коридор пошани

За словами трансплант-координаторки Христини Лесюк-Стефінко, після реєстрації в Єдиній державній інформаційній системі трансплантації, органи донорів – чотири нирки і печінка – направили у медичні заклади Львова та Києва. Це третій випадок посмертного донорства в Івано-Франківській ЦМКЛ. У травні 2023 року пацієнту лікарні успішно трансплантували нирку.