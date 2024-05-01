Жінці загрожує до 12 років позбавлення волі

Служба безпеки України затримала у Харкові колаборантку, яка працювала на кремлівських пропагандистів та готувала матеріали з виправданням російських окупантів і запереченням російської агресії в Україні. Жінка збирала інформацію про обстріли Харкова та передавала її російському «воєнкору», повідомили у середу, 1 травня, у прес-службі СБУ.

Правоохоронці повідомили, що для роботи на російські медіа харків’янка зв’язалася з одним із російських «воєнних кореспондентів» через заблоковану в Україні соцмережу «Вконтактє». Росіянин, який координував свої дії з ФСБ, почав передавати інформацію про наслідки обстрілів та матеріали з виправданням Росії модераторам центральних телеканалів.

Крім того, посередник міг особисто виступати в ефірах пропагандистів, транслюючи повідомлення колаборантки. До слова, жінка добровільно запропонувала свою допомогу росіянам у війні проти України. Протягом січня-квітня 2024 року колаборантка відслідковувала новини у Telegram-каналах та випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих.

«Фігурантка готувала тези, які використовували у замовних матеріалах центральні телеканали Росії. Зокрема щодо ракетно-бомбових ударів Росії по критичній інфраструктурі Харкова. Затримана готувала такі “інформаційні довідки”, які героїзували окупантів та заперечували їхні воєнні злочини. Надалі її повідомлення “розганяли” в сюжетах рупорів кремля, серед яких ток-шоу Скабєєвої та Соловйова», – повідомили у прес-службі СБУ.

Крім того, жінка розповідала про проведення мобілізаційних контрдиверсійних заходів у Харкові та інформувала про ставлення місцевих мешканців до Росії. У прес-службі Офісу Генпрокурора додали, що колаборантка також зливала розвідувальні дані про роботу систем ППО.

СБУ затримала жінку та повідомила їй про підозру за ч. 6 ст. 111-1 ККУ (колабораціонізм), ⁠ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування чи заперечення збройної агресії Росії). Під час обшуків за місцем її проживання у колаборантки вилучили мобільний телефон з проросійськими матеріалами.

Жінку помістили під варту. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.