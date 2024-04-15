Затриманій загрожує до 12 років позбавлення волі

Співробітники Служби безпеки України на Харківщині затримали колаборантку, яка співпрацювала з росіянами під час окупації Ізюму. Вона очолила створену окупантами філію «Пошти Росії» та допомагала просувати російську пропаганду. Про це у понеділок, 15 квітня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, жінка працювала в одному з відділень «Укрпошти». Під час окупації Ізюма вона запропонувала росіянам свою допомогу, за це окупанти призначили її очільницею так званої філії «Пошти Росії».

«В рядах загарбницької установи фігурантка організовувала адресну розсилку пропагандистських газет країни-агресора по домівках мешканців громади. Також колаборантка змушувала своїх підлеглих роздавати примірники російських видань прямо у приміщенні захопленого відділення пошти», – йдеться у повідомленні.

Крім того, жінка намагалася ввести в обіг поштові марки та конверти із кремлівською символікою.

Після звільнення міста колаборантка намагалася уникнути правосуддя, але співробітники СБУ викрили та затримали зрадницю.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру у колабораційній діяльності у формі пособництва у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, вчинена за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Наразі підозрювана перебуває під вартою, їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зазначимо, що росіяни окупували Ізюм у Харківській області 1 квітня 2022 року. 10 вересня 2022 року ЗСУ звільнили місто від окупантів під час контрнаступу.