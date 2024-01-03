Українському екс-чиновнику повідомлено про підозру у державній зраді

СБУ затримала у Києві екс-чиновника, який виявився агентом ФСБ і пропонував приєднати східні регіони України до Ростовської області Росії. Про це 3 січня повідомила прес-служба СБУ.

Зазначається, що затриманим виявився колишній чиновник, який у попередні роки працював у Міністерстві палива та енергетики, Держкомрезерві та Міністерстві вугільної промисловості. Після звільнення з державної служби у 2014 році він почав позиціонувати себе як «політексперт» та автор видань, в яких вихваляв агресивну політику Кремля щодо України.

З того часу він перебував на прямому зв’язку з одним із керівників 5-ї служби ФСБ, який координував його інформаційно-підривну діяльність проти України. Також агент співпрацював з терористом «ЛНР» Пасічником, якому надавав «експертні» рекомендації щодо посилення репресій проти українських патріотів у тимчасово окупованому Луганську.

Крім того, чоловік публікував у соцмережах дописи, в яких пропонував «приєднати» східні регіони України до складу Ростовської області. Контррозвідники СБУ затримали агента у його власному помешканні. Під час обшуків у помешканні та автомобілі зрадника вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи, які підтверджують його підривну діяльність на користь РФ. Ім’я підозрюваного не називається, але за даними джерел УП мова йде про Володимира Яковлєва.

Крім того, у фігуранта виявлено «відзнаку за взаємодію» від представників держави-агресора, а також заборонену комуністичну та прокремлівську символіку. Затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:⁠ ⁠ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і⁠ ⁠ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.