Житомирянин писав фейкові статті для російських пропагандистів

Суд призначив 14 років позбавлення волі 51-річному житомирянину. Чоловік працював під псевдонімом Ігоря Петрова «позаштатним кореспондентом» підсанкційного інтернет-видання «Політнавігатор», яке базується у тимчасово окупованому Криму. На замовлення пропагандистів Ігор Петров писав статті, у яких дискридитував Україну. Про це у вівторок, 26 грудня, повідомили у прес-службі СБУ.

За даними слідства, 51-річний житомирянин до початку повномасштабного вторгнення уклав контракт з головним редактором «Політнавігатора».

Тоді він підготував низку публікацій на підтримку терористичних організації «Л/ДНР» і так званого «приєднання» тимчасово захопленої частини сходу України до росії.

«Цей інформресурс виконує завдання Москви щодо поширення кремлівської пропаганди на території півострова та дискредитації нашої держави на міжнародній арені. За вказівкою головного редактора російських псевдозмі Сергія Степанова цей «власкор» готував публікації, де виправдовував збройну агресію РФ та “відбілював” злочини окупантів», – йдеться у повідомленні.

Після початку повномасштабного вторгнення керівник «Політнавігатора» Сергій Степанов через месенджер визначив йому завдання у війні проти України. Під час боїв за Київ Ігор Пертров робив фейкові дописи про хід бойових дій на користь росіян. Також у замовних статтях він намагався штучно дискредитувати вище військово-політичне керівництво України та нав’язати кремлівську риторику про війну в Україні.

Засуджений житомирянин, який писав фейкові статті під псевдонімом Ігор Петров

Влітку 2022 року співробітники СБУ встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його у Вінниці. Під час обшуків у затриманого вилучили комп’ютер та мобільні телефони, які він використовував для комунікації зі своїм кримським керівником та підготовки фейкових публікацій.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України. За це чоловіку призначили покарання – 14 років ув’язнення із конфіскацією майна.