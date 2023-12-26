СБУ затримала у Києві бізнесмена, власника інтернет-провайдера, який транслював російські канали на тимчасово окупованій Луганщині. Ще однією підозрюваною у цій справі є його матір, яка залишилась на окупованій території та керувала бізнесом за вказівками сина, який перебував у Києві.

Про затримання бізнесмена стало відомо у вівторок, 26 грудня, після повідомлення прес-служби СБУ. За матеріалами слідства, чоловік систематично сплачував податки до окупаційної адміністрації РФ у Луганську. Також компанія транслювала у регіоні заборонені російські телеканали.

«Під час обшуків за місцем проживання затриманого у Києві виявлено понад 7,5 млн у гривневому еквіваленті. На ці кошти, ймовірно отримані злочинним шляхом, накладено арешт», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі Офісу генпрокурора додають, що підозрювані у цій справі ‒ син та мати, жителі міста Кадіївка на Луганщині. Вони є власниками місцевого підприємства, що працює у сфері телевізійного мовлення. Ще до захоплення окремих територій Луганської області воно почало транслювати російські пропагандистські телеканали.

Чоловік та його матір, які є підозрюваними у цій справі

Навесні 2015 року жінка під керівництвом сина перереєструвала товариство в органах окупаційної влади та отримала свідоцтво від «ЛНР». Згодом, за попередньою змовою з ним, зареєструвала підприємство за російським законодавством.

«Чоловік, який виїхав до Києва, дистанційно віддавав накази матері щодо подальших дій і отримував кошти від їхньої протиправної діяльності. Більше того, він надав дозвіл ворогу користуватись даними абонентів провайдера в обмін на безперешкодне “ведення бізнесу”», – йдеться у повідомленні.

Затриманому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 4 ст. 111-1 ККУ (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором). Санкція статті передбачає максимум п’ять років тюрми. Заочно підозру також оголосили його матері.