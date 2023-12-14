У дитячих таборах, куди ворог вивозить українських дітей з тимчасово окупованих територій та намагається перевиховати їх, терористи з ПВК «Вагнер» проводять лекції, де намагаються героїзувати свої злочинні вчинки. Про це розповіли у «Центрі національного спротиву» у четвер, 14 грудня.

«Дітям чиє дитинство зруйнували росіяни, проводять «діалоги з героями» в межах яких терористи популяризують війну РФ проти їх батьківщини. Зафіксовано випадок, коли лекції читав наркоторговець з розформованої ПВК «Вагнер», – повідомили у ЦНС.

Виявилось, що «лектор», якого окупанти демонструють як приклад українським дітям, у 2021 році був засуджений до 8 років 2 місяців колонії суворого режиму за незаконний збут наркотиків в особливо великому розмірі.

У 2022 році його завербували в ПВК «Вагнер» і він вирушив в Україну. За півроку контракт закінчився і він тепер проводить «уроки мужності».

Тим часом, як інформував ZAXID.NET, раніше сьогодні з тимчасово окупованої території Херсонщини до України вдалося повернути ще п'ятьох українських дітей.