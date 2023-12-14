Зараз усі діти перебувають у безпечному місці, їм надається необхідна допомога

З окупованої Херсонщини на підконтрольну територію України вдалося повернути ще п'ятьох дітей. Про це у четвер, 14 грудня, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Ще п’ятеро дітей повернуто з окупації. Двоє з них – мають родину. І їх вдалося вивезти разом з батьками. Ще троє – діти з категорії тих, які опинилися в складних життєвих обставинах», – ідеться у повідомленні.

Зараз усі діти перебувають у безпечному місці, їм надається необхідна допомога.

Нагадаємо, що раніше омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що Росія продовжує депортувати українських дітей з тимчасово окупованих територій України. Офіційно підтверджено депортацію вже понад 19,5 тис. дітей.