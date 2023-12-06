В іноземних ЗМІ готується дезінформаційна кампанія проти вищого військово-політичного керівництва України. Про це 6 грудня повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

За їхніми даними, планується серія публікацій, яка вийде на англомовних ресурсах. Їх готують іноземні журналісти, які мають досвід роботи в Росії, зокрема, в часи початку правління Путіна. Метою таких дій є розкол в українському суспільстві, стверджують у Центрі при РНБО.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі Hromadske уточнив, що російські спецслужби планують залучати експертів, політологів, лідерів суспільної думки, журналістів, які мають певний бекграунд роботи на території Росії.

Може йтися про експертні коментарі, статті, матеріали, де так чи інакше будуть посилюватися російські наративи.

«Матеріали можуть бути різні. Йдеться не про один матеріал, це саме хвиля і серія, і вони можуть відрізнятися між собою. Але, зокрема, йдеться про конкретні прізвища військового і політичного керівництва нашої держави», – зазначив представник розвідки.

Юсов додав, що спалах такої дезінформаційної хвилі планується «у надзвичайно важливий період», коли партнери ухвалюють ключові рішення щодо підтримки України.