Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що Росія робить активні спроби сформувати нову агентурну мережу для внутрішнього розколу в Україні. За його словами, формуванням мережі займається ФСБ.

«Нині за всіма ознаками, ФСБ РФ робить активні спроби сформувати нову агентурну мережу, покладаючи на неї далекосяжні надії. У перспективі йдеться про розгортання політичного проекту, орієнтованого на залишки проросійськи налаштованого населення, а паралельно з цим здійснюється інформаційна інтервенція з намаганнями розхитати процес внутрішньоукраїнської дестабілізації», – написав Данілов у Facebook у понеділок, 16 жовтня.

За його словами, ознаками подібної діяльності є різка активізація різноманітних «експертів», «акторів-розвідників» та іншого роду аферистів у просуванні російською мовою російського порядку денного.

«Саме вони цієї миті волають про “провал” контрнаступу, натякають на необхідність перегляду цілей війни (і це вже не вихід на кордони 1991 року), роздають поради, як воювати ЗСУ, видають фальшиві інсайди про “конфлікти” серед військово-політичного керівництва, закликають прийняти “хороших руських” і зрештою натякають, що з Росією необхідно домовлятися», – наголосив він.

Данілов стверджує, що українські правооохоронці уважно відстежують прояви подібних ворожих дій, виявляючи та припиняючи їх. Він також закликав українців до інформаційної гігієни.

Нагадаємо, 16 жовтня соціологи з Київського міжнародного інституту соціології опублікували результати опитування, які свідчать про те, що серед українців зросла довіра до деяких наративів російської пропаганди.