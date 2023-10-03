Агентами керував прокремлівський блогер, який переховується в окупованому Донецьку

Служба безпеки України провела в Миколаївській області масштабну спецоперацію, у результаті якої нейтралізувала ще одну російську агентурну мережу. До її складу входили 13 місцевих жителів, які працювали на ФСБ.

Як повідомила СБУ у вівторок, 3 жовтня, агенти збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території південного регіону. Також вони корегували повітряні атаки росіян по житловій та соціальній інфраструктурі Миколаївщини. Саме за їхнім наведенням російські окупанти вдарили із зенітно-ракетного комплексу С-300 по багатоповерховому будинку у Миколаєві восени 2022 року, внаслідок чого загинули семеро людей, серед яких одна дитина.

«Координати українських об’єктів російські інформатори передавали до ФСБ через зв’язкового. Ним виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв (більш відомий під псевдонімом "Лохматий"). За наявними даними, він працює на російську спецслужбу як "позаштатний кореспондент" московського інформагентства "РИА Новости" і переховується у тимчасово окупованому Донецьку», – повідомили у спецслужбі.

Там додали, що в червні цього року СБУ викрила його на розвідувально-підривній діяльності проти України і повідомила про підозру в державній зраді та у порушенні законів та звичаїв війни. Так, під час розслідування злочинних дій «Лохматого» правоохоронці встановили, що за вказівкою ФСБ він дистанційно створив на території Миколаївщини власну агентуру. До її складу увійшли 13 місцевих підписників його каналу в Telegram. Саме через цей інтернет-ресурс Лебедєв вербував своїх агентів і потім отримував від них розвіддані.

Працівники СБУ встановили всіх учасників російської агентури «Лохматого» і затримали їх за різними місцями перебування. Дев’ятьом затриманим повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ. Наразі вони перебувають під вартою. Стосовно них тривають розслідування.

Решту чотирьох учасників ворожої агентури суд визнав винними у вчинених злочинах і призначив їм від 8 до 15 років ув’язнення. Самому Лебедєву, який, нагадаємо, переховується в Донецьку, додатково інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану групою осіб.