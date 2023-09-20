Членам угруповання оголосили про підозру в державній зраді

Служба безпеки України ліквідувала агентурну мережу, яка збирала інформацію про військові об'єкти та техніку ЗСУ. Проросійський екс-військовий організував угруповання з однодумців та шпигувала на користь російських спецслужб, повідомили у середу, 20 вересня, у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Слідство визначило, що колишній військовий льотчик з Очакова, який є працює на одному з оборонних підприємств, змовився з російським агентом та почав виконувати його вказівки. Зрадник збирав, перевіряв та передавав інформацію про військові об'єкти, озброєння та техніку Сил оборони. Також чоловік дізнавався дані про дислокацію ЗСУ в області.

«Для реалізації своїх «завдань» він створив агентурну мережу з однодумців. До неї залучив працівника одного з департаментів Миколаївської міської ради, заступницю керівника німецько-українського благодійного фонду та свого товариша по службі – військового пенсіонера. Отриману від спільників інформацію він передавав куратору», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Організатор злочинної мережі мав доступ до таємної інформації, яку передавав російському агенту. Так окупанти отримували відомості про кількість, місце розташування та запчастини техніки, яка ремонтується на військовому підприємстві, де працював зрадник.

Щоб не привертати до себе уваги, члени агентурної мережі ретельно конспірували свою діяльність, взяли собі псевдоніми та обмінювалися даними лише при особистих зустрічах. Та співробітникам СБУ вдалося затримати усіх чотирьох членів мережі.

Трьом затриманим оголосили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Четвертому члену агентурної мережі інкримінували ч. 2 ст. 114-2 ККУ (поширення даних про ЗСУ).Фігурантам може загрожувати довічне ув'язнення. Наразі вони перебуваються під вартою.