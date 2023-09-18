Чоловіка спіймали на гарячому поблизу одного зі стратегічних об'єктів Дніпра

Служба безпеки України викрила та затримала у Дніпрі завербованого агента російської ФСБ, який збирав інформацію про розташування позицій ЗСУ та ППО на Дніпропетровщині. Злочинець маскувався під військовослужбовця, одягаючи форму ЗСУ, повідомили у прес-службі СБУ у понеділок, 18 вересня.

Російський агент збирав розвіддані про переміщення та дислокацію підрозділів Сил оборони, залучених до контрнаступу на сході України. Щоб не привертати до себе уваги, перед виходом він перевдягався у військову форму.

«У зоні особливої уваги російського агента були маршрути руху залізничних ешелонів з новітньою військовою технікою, озброєнням та боєприпасами Сил оборони. Також він намагався виявити в районі обласного центру бойові позиції української ППО. Для збору розвідінформації фігурант регулярно об’їжджав територію міста, де фотографував українські об’єкти», – повідомили у прес-службі СБУ.

Інформацію про ЗСУ чоловік передавав своєму російському куратору у виглядів тексту чи фото. Матеріали, зібрані агентом, росіяни використовували для планування бойових операцій та диверсій, спрямованих на сповільнення українського контрнаступу в районах Вугледара та Новосілки, що на Донеччині. За виконані завдання він отримував від окупантів криптовалюту.

Злочинця спіймали на гарячому поблизу одного зі стратегічних об'єктів у Дніпрі. Правоохоронці затримали агента та виявили у нього мобільний телефон з листуванням з ФСБ. Окрім того, у чоловіка виявили набої до автомата.

Російському агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Йому загрожує довічне позбавлення волі. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо оголошення ще однієї підозри за ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю). Чоловік перебуває під вартою.