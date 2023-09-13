Паливо для захоплених АЗС колаборант купляв в Росії

Служба безпеки України затримала депутата-колаборанта, який надав пальне російським військам під час окупації Харківщини у 2022 році. Після звільнення громади депутат залишився у своєму селищі та намагався переховуватися від правосуддя, повідомили у прес-службі СБУ у середу, 13 вересня.

За даними слідства, депутат Шевченківської селищної ради, що на Харківщині, добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками, коли вони зайшли до селища. Він отримав «дозвіл» на торгівлю пальним та надав окупантам доступ до місцевої нафтобази та АЗС.

«Для ведення незаконного бізнесу колаборант використовував місцеву нафтобазу та мережу захоплених автозаправних станцій на території райцентру та селища Шевченкове. За наявними даними, серед «споживачів» паливно-мастильних матеріалів були окупаційні підрозділи РФ, які заправляли свою техніку на загарбаних АЗС», – повідомили у прес-службі СБУ.

Щоб наповнювати нафтові резервуари, депутат налагодив постачання палива з Росії. Також чоловік платив податки до російського бюджету, спонсоруючи війну.

Після звільнення селища депутат намагався переховуватися від правосуддя, проте його викрили та затримали співробітники СБУ. Йому оголосили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 ККУ (колабораціонізм). Йому загрожує штраф або до п'яти років позбавлення волі без права займатися певною діяльністю до 15 років. Наразі депутата тримають під вартою.