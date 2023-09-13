Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі

Служба безпеки України затримала в Одесі російського агента, який займався інформуванням ворожих спецслужб. Одесита затримали, коли він намагався зламати телефон знайомої військовослужбовиці, щоб отримати розвідувальні дані, повідомили у середу, 13 вересня, у прес-службі СБУ.

Чоловік намагався вийти на російські спецслужби, щодо чого і звернувся до адміністратора одного з прокремлівських телеграм-каналів. Цей канал поширює інформацію про переміщення ЗСУ, тому чоловік запропонував свої дані.

«Щоб здобути розвідінформацію, одесит намагався зламати телефон своєї знайомої – української військової, чоловік якої є комбатом-артилеристом ЗСУ на східному фронті. Жінка приїхала в Одесу з Краматорська, щоб провідати своїх близьких, і тимчасово зупинилась у знайомих. Дізнавшись, що вона служить у ЗСУ, фігурант чекав від спецслужб РФ "інструкцію", як зламати гаджет захисниці», – повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці викрили проросійського чоловіка та затримали його. Також СБУ отримала інформацію, що одесит може бути причетним до збору розвідданих про розміщення систем ППО на Одещині. За даними слідства, чоловік регулярно об'їжджав регіон та випитував відомості про ППО у своїх знайомих.

Одесита відправили під варту та оголосили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (поширенні даних про переміщення ЗСУ та озброєння). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.