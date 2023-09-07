Агент повідомляв інформацію росіянам через заблоковану в Україні соцмережу «ВКонтакте»

Служба безпеки України викрила у Кривому Розі Дніпропетровської області російського інформатора, який надавав росіянам інформацію про напрямки польотів бойової авіації ЗСУ. Про це СБУ повідомила в четвер, 7 вересня.

«Зловмисник фіксував напрямки польотів бойових літаків та гвинтокрилів ЗСУ, які виконували завдання на фронті. Отриману інформацію він переправляв через соцмережу "Вконтакте" у вигляді фото з координатами», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, поплічником росіян виявився мешканець Кривого Рогу, який після 24 лютого 2022 року почав збирати та поширювати відомості про дислокацію Сил оборони. Як стверджує СБУ, він вийшов на свою знайому з міста Краснодар, яка перебуває у полі зору російських спецслужб. Саме через неї інформація про маршрути переміщення української військової техніки та наслідки повітряних атак РФ могли потрапити до окупантів.

Під час обшуку за місцем проживання інформатора росіян правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, яку він використовував у підривній діяльності на користь країни-агресора. Також в його помешканні вилучили заборонену символіку комуністичного режиму.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ);

ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Водночас СБУ і прокуратура не повідомили про те, чи обрали інформаторові запобіжний захід.