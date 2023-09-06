Чоловіка затримали і відправили у СІЗО, йому загрожує довічне ув'язнення

На Хмельниччині СБУ затримала чоловіка, який працював на російські спецслужби та допомагав їм наводити ракети на стратегічні об'єкти. Зокрема, затримали його під час спроби встановити GPS-трекер біля залізниці. За державну зраду зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.

Як повідомила прес-служба СБУ, зловмисник готував ракетний удар по одному зі стратегічно важливих об'єктів «Укрзалізниці» на території області. Для цього чоловік намагався встановити GPS-трекер біля заздалегідь визначеної росіянами цілі. За сигналами «маячка» ворог планував скоригувати ракети для ураження інфраструктурного об'єкта.

«У разі успішного виконання ворожого завдання російський агент сподівався отримати грошову винагороду від свого куратора з ФСБ. Гроші мали надійти чоловікові на його банківську картку. Однак, співробітники СБУ зірвали плани загарбників і затримали їхнього поплічника на спробі встановлення електронного пристрою», – повідомляє СБУ.

У прес-службі прокуратури Хмельниччини додають, що маячок чоловік намагався встановити на опору мосту, по якому проходить залізнична колія.

Крім того, виявилось, що це не єдиний випадок, коли він допомагав росіянам. Також за вказівкою свого куратора з російської спецслужби він збирав і передавав дані про маршрути руху техніки ЗСУ та ремонтні бази, розташування військових частин та об'єктів критичної інфраструктури регіону. Крім того, повідомляв про ворожі «прильоти». Усю інформацію інформатор відправляв через один із месенджерів російському куратору – кадровому співробітнику ФСБ.

За даними слідства, затриманим виявився мешканець Славути, якого навесні цього року дистанційно завербував кадровий співробітник кримського управління ФСБ. Під час обшуку в нього вдома знайшли ноутбук, банківські картки, мобільні телефони та SIM-карти із доказами злочинних дій.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч.2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена під час воєнного стану). Йому загрожує довічне ув'язнення.