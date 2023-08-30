СБУ Хмельниччини повідомила про підозри у держзраді двом уродженцям області, які в 2014 році перейшли на бік Росії. Обоє підозрюваних після анексії Росією півострова Крим зрадили присязі та отримали російське громадянство.

Як повідомила прес-служба СБУ Хмельниччини, один з підозрюваних є уродженцем міста Дунаївці. Встановлено, що в 2014 році старший лейтенант служби цивільного захисту відмовився виконати наказ українського командування про передислокацію й присягнув на вірність Росії. Тепер він обіймає посаду «начальника подводного разминирования и водолазных работ ГУ МЧС России по Республике Крым».

«Інший підозрюваний родом із Ярмолинеччини. Після захоплення окупантами військової частини на півострові Крим капітан третього рангу добровільно залишився служити російським окупантам. Зрадивши Україну, він отримав громадянство РФ і нову посаду», – йдеться у повідомленні.

За оперативними даними, з початку повномасштабного вторгнення зрадник у складі 133 бригади МТЗ забезпечує логістику 22-го армійського корпусу армії РФ, який бере участь у російській збройній агресії проти України.

Слідчі СБУ заочно повідомили про підозри обом чоловікам за ч.1 ст. 111 ККУ (державна зрада). Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення.