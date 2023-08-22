Чоловікові вручили підозру за статтею про колабораційну діяльність

На Хмельниччині СБУ викрила колишнього російського військового, який активно підтримував російську агресію проти України. Чоловік поширював дописи з проросійською пропагандою у соцмережах.

Як повідомила прес-служба СБУ Хмельниччини, колишній російський військовий після виходу на пенсію переїхав в Україну, отримав громадянство і оселився в Кам'янець-Подільському районі. Слідство встановило, що полковник у відставці від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно підтримував ворожу агресію.

«На власній сторінці у забороненій в Україні соцмережі він регулярно поширював деструктив і кремлівську пропаганду, виправдовував збройну агресію РФ та героїзував російських загарбників. Агітатор захоплювався Сталіним, цитував Кадирова та стверджував, що «Росія обов'язково переможе в "СВО". У поширених ним дописах, українці називались "потомками нацистів", а Крим – "ісконно русской" територією», – йдеться у повідомленні.

Крім того, він переконував, що Росія нібито «має право на будь-які заходи, включаючи воєнні, проти Німеччини, Угорщини, Австрії, Латвії, Естонії, Литви та України за спроби відродити нацизм».

Чоловікові вручили підозру за ч.1 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Зазначимо, що санкція цієї статті передбачає лише заборону на десять років обіймати посади у держорганах чи в місцевому самоврядуванні.