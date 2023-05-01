Хмельницький суд визнав винною у колабораційній діяльності переселенку, яка звинувачувала ЗСУ в обстрілах українських міст. Суд на десять років заборонив Світлані Поповій обіймати посади в органах державної влади та в місцевому самоврядуванні.

Як йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду, інцидент стався у жовтні минулого року на майданчику перед «Штабом внутрішньо переміщених осіб». Уродженка Донеччини, яка стояла у черзі за гуманітарною допомогою, вступила у суперечку з іншими переселенцями, які обговорювали бойові дії на Донеччині, і заявила, що «Украина нас бомбит».

Щодо жінки відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Відомо, що Світлана Попова уклала з прокурором угоду про визнання винуватості і заявила про начебто розкаяння у вчиненому.

На засіданні 21 квітня суддя Світлана Данькова цю угоду затвердила. Відтак жінці на десять років заборонили обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Вирок наразі ще не набрав законної сили.