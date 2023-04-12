Чоловіка затримали працівники СБУ і відправили у СІЗО

У Хмельницькому затримали журналіста, який працював у російському інформагентстві News-front. Чоловік поширював публікації, в яких закликав до поділу України та дискредитував українських військових. Наразі він перебуває у СІЗО, за статтею про державну зраду йому загрожує до 15 років тюрми.

Про затримання зловмисника стало відомо у середу, 12 квітня, після повідомлення прес-служби СБУ Хмельниччини. Як встановило слідство, ще до початку повномасштабного вторгнення чоловік входив до пулу політичних піарників, які працювали на Віктора Медведчука.

«Встановлено, що фігурант займався розкруткою медійного образу поплічника Кремля як миротворця, якого "чують" у Москві. Для цього регулярно публікував свої дописи на пропагандистських інтернет-платформах», – повідомляє СБУ.

У прес-службі прокуратури Хмельниччини додають, що з 2016 року чоловік належав до числа проросійських експертів і політичних оглядачів, які активно співпрацювали з нині підсанкційними українськими ЗМІ, що належали керівнику забороненої політичної партії ОПЗЖ.

Також він працював як позаштатний кореспондент та автор публікацій у державному російському пропагандистському інформагентстві News-front, зареєстрованому у Криму. Усі неправдиві матеріали, спрямовані на розхитування суспільно-політичних настроїв та шкоду територіальній цілісності України, зловмисник спочатку погоджував з представниками країни-агресора.

Після початку повномасштабної війни чоловік перебував у Хмельницькому і звідти неодноразово поширював публікації, в яких ставив під сумнів існування української держави у міжнародно визнаних кордонах. Також він займався дискредитацією Сил оборони та поширював фейки про внутрішньополітичну ситуацію в Україні. Ініційовані СБУ лінгвістичні експертизи підтвердили факти підривної діяльності чоловіка.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада).

Суд вже обрав йому запобіжний захід – чоловік перебуватиме у СІЗО без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує від 12 до 15 років тюрми.