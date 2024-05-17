До ССО залучатимуть людей відповідно до їхніх спеціальностей

У Києві відкриють єдиний рекрутинговий центр Сил спеціальних операцій та перший рекрутинговий офіс. Презентація нової програми залучення до Збройних Сил України і відкриття центру відбудеться у суботу, 18 травня.

Рекрутерами єдиного рекрутингового центру ССО будуть сержанти та офіцери, які брали участь у бойових діях, мають досвід роботи у сфері HR. Вони зможуть допомогти майбутнім військовим найбільш ефективно влитися у військову сферу.

«В Україні поняття рекрутингу є значно ширшим, ніж у загальному сприйнятті. Ми зацікавлені, щоб ті, хто вирішать долучитися до лав ССО, змогли обрати собі спеціальність, яка максимально відповідатиме їхнім навичкам та бажанню. Тому у рекрутингових центрах ми хочемо якомога глибше ознайомити кандидатів з можливостями підготовки, навчання та забезпечення», – зазначив керівник єдиного рекрутингового центру Сил спеціальних операцій» Віктор Шевченко.

Презентація відбудеться 18 травня о 10:00 на Оболонській набережній, 7, корпус 1.