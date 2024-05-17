Перелік критично важливих підприємств та організацій затверджуватиме Міненерго, Мінцифри та Мінінфраструктури

Уряд змінив порядок бронювання військовозобов’язаних працівників паливно-енергетичних та IT-підприємств, яких визнали критично важливими для економіки. Про це йдеться у постанові Кабміну від 14 травня 2024 року.

Цими змінами уряд створив умови для бронювання працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу та їх підрядних організацій, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, надання послуг, виготовлення або поставку обладнання для відновлення зруйнованих обʼєктів критичної інфраструктури. Також, згідно з доповненнями, під бронювання підпадають працівники підприємств, які надають електронні комунікаційні послуги та/або послуги доступу до електронних комунікаційних мереж та їхньої інфраструктури у сфері цифровізації. Перелік критично важливих підприємств та організацій затверджуватиме Міненерго та Мінцифри.

Окрім того, Мінінфраструктури зможе також затверджувати перелік заброньованих працівників на підприємствах, що обслуговують системи життєзабезпечення, та їх підрядних організацій, які здійснюють будівництво, ремонт та/або розміщення газопоршневих та газотурбінних установок, у тому числі котелень, генераторів, а також пов’язаних з ними мереж електро-, тепло-, газо-, водопостачання тощо.

Фахівців на цих підприємствах бронюватимуть незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності. Окрім того, такі підприємства зможуть бронювати своїх працівників без обмежень за кількістю.

Як писало DOU з посиланням на Мінцифри, станом на 10 травня 2024 року в Україні майже 4050 айтівців мали актуальну бронь від мобілізації, і близько 1300 спеціалістів ще очікували рішення. Для того, щоб забронювати працівника компанія повинна мати статус критично важливого для функціонування економіки підприємства, який вона підтверджує щороку.

Нагадаємо, 16 квітня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Документ містив нові правила мобілізації, обовʼязки військовозобовʼязаних і мотиваційні норми, зміни щодо процесів мобілізації, покарання за ухилення від мобілізаційних процесів, базової військової служби, умови та правила відстрочки тощо. Закон про мобілізацію набуде чинності у суботу, 18 травня. ZAXID.NET писав, хто підпадає під бронювання від призову та які категорії населення її втратять.

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